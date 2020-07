Lost, parla la doppiatrice di Evangeline Lilly, Daniela Calò: "Io e Kate avevamo molto in comune" (Di venerdì 17 luglio 2020) Daniela Calò, doppiatrice di Kate nella serie Lost, ha svelato all'Ultrapop Festival i punti di contatto col personaggio di Evangeline Lilly che ha doppiato per sei stagioni. Il panel dell'Ultrapop Festival dedicato a Lost è ricco di sorprese. tra i mattatori dell'evento l'attrice e doppiatrice Daniela Calò, voce di Kate Lentiggini Austen, descrive le somiglianze con il personaggio che ha doppiato per sei stagioni. "Mi sono subito innamorata di Kate e della sua interprete, Evangeline Lilly" svela Daniela Calò "perché ho subito colto delle affinità professionali ... Leggi su movieplayer

Lost, parla la doppiatrice di Evangeline Lilly, Daniela Calò: "Io e Kate avevamo molto in comune"

