Ischia, donna positiva al coronavirus trasferita dal Rizzoli al Cotugno

coronavirus: La donna era rientrata sull'isola dopo un periodo trascorso presso un familiare a Livigno (Sondrio). Quattro familiari sono stati messi in quarantena. Una donna è risultata positiva al test rapido per il coronavirus ed è stata trasferita con un'idroambulanza della Guardia Costiera in terraferma all'ospedale Cotugno di Napoli per il ricovero. E' di origini

(ANSA) - NAPOLI, 17 LUG - Una donna di origini dominicane ma residente a Forio d'Ischia (Napoli) è risultata positiva al test rapido per il coronavirus ed è stato disposto il trasferimento con ...

Una donna di origini dominicane ma residente a Forio d'Ischia ( Napoli) è risultata positiva al test rapido per il coronavirus ed è stato disposto il trasferimento con un'idroambulanza in terraferma ...

