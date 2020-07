Imu, Gualtieri annuncia: “Nessuna reintroduzione sulla prima casa” (Di venerdì 17 luglio 2020) Il ministro dell’Economia italiano, Roberto Gualtieri, ha escluso la reintroduzione della tassa Imu sulla prima casa a margine del convegno Ali Il ministro dell’Economia italiano, Roberto Gualtieri, ha parlato a margine del congresso Ali. Diversi sono stati gli argomenti trattati. In primis ha rassicurato gli italiani, annunciando che non ci sarà la reintroduzione dell’Imu sulla … L'articolo Imu, Gualtieri annuncia: “Nessuna reintroduzione sulla prima casa” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

