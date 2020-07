Imposte e contributi, ingorgo di scadenze. La tempesta perfetta che affonda il Paese (Di venerdì 17 luglio 2020) In ballo 246 adempimenti per aziende e partite Iva già dissanguate dalla crisi della pandemia. E si replica in agosto e settembre Leggi su quotidiano

Il contributo a fondo perduto Covid-19 è fra le misure disposte dal Governo che suscita maggiore interesse per un'ampia platea di contribuenti. Ecco perché è fondamentale delineare il perimetro entro ...

Innovazione tecnologica 4.0: alle imprese un credito d’imposta maggiorato al 10%

Il decreto Transizione 4.0, del Ministero dello Sviluppo Economico, permette alle imprese di capire quali sono le attività di innovazione tecnologica che possono essere ricondotte ad un obiettivo di i ...

