Il Rambo della Foresta Nera, circondato da centinaia di agenti, si è infine dovuto arrendere (Di venerdì 17 luglio 2020) Diversamente dal suo ‘eroe’ cinematografico, che terminava le due avventure con encomi, medaglie e rispetto, il Rambo teutonico della Foresta Nera ha visto calare la scritta ‘The End’ all’interno di un furgone dei corpi speciali tedeschi. Ma andiamo per ordine. Rambo, un po’ ecologista e un po’ ‘Unabomber’ Tutto nasce qualche giorno fa quando, all’interno di una ristorante, il proprietario rinviene uno scritto titolato ‘Il richiamo della natura selvaggia’. Una sorta di ‘manifesto’ abbastanza confuso dove, tra un richiamo all’anarchia, e l’altro ad una forte spinta ambientalistica (come vivere in solitudine tra caccia ed avventura), il protagonista mostrava molte affinità con ... Leggi su italiasera

