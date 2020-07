Formula 1, GP Ungheria 2020, Verstappen: “Peccato abbia piovuto durante le libere” (Di venerdì 17 luglio 2020) “abbiamo ancora tante cose da esaminare ed è un peccato che abbia piovuto in queste seconde libere. abbiamo ancora tantissimo lavoro da fare“. È questa l’analisi di Max Verstappen al termine del venerdì di libere al Gran Premio d’Ungheria. “Le condizioni della pista erano uguali per tutti ma noi non siamo ancora del tutto contenti della macchina, abbiamo ancora una notte per cercare di fare dei cambiamenti perché ci manca un po’ di bilanciamento“, ha chiosato il pilota della Red Bull. Leggi su sportface

SkySportF1 : Le ipotesi sulle novità che dovrebbero essere presenti sulla SF1000 in Ungheria #HungarianGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : Sul bagnato la Ferrari torna in vetta con Seb (?? #FP2) Sette piloti senza tempo, #Leclerc 10° I risultati ?… - SkySportF1 : FP2 bagnate in Ungheria: seguite il LIVE del pomeriggio con noi! #HungarianGP #SkyMotori #F1 #Formula1 - sportface2016 : #Formula1, #GPUngheria: le parole di #Bottas post-libere - sportface2016 : #HungarianGP | La classifica dei migliori tempi di #FP1 e #FP2 al termine del venerdì di libere -