Cyberpunk 2077 è un titolo ambizioso che 'mira ad essere un punto di riferimento come The Witcher 3' (Di venerdì 17 luglio 2020) Cyberpunk 2077 è uno dei titoli più attesi dai fan: in questo periodo il gioco ha subito due significativi ritardi e a questo punto molti si sono chiesti se ci saranno ulteriori rinvii. Ad ogni modo, CD Projekt RED assicura che questo progetto è il più ambizioso mai creato dallo studio.Nell'ultimo numero della rivista EDGE il Level Designer Max Pears ha parlato del gioco e di ciò che gli sviluppatori vogliono ottenere. Il designer afferma che c'è qualcosa di simile ad una competizione per superare quello che hanno fatto prima, in particolare con il successo della serie The Witcher che ha ampiamente lanciato l'azienda sul mercato del gaming. Gli sviluppatori vedono The Witcher 3 ... Leggi su eurogamer

GioeleMaria : Vediamo cosa c'entra @HIDEO_KOJIMA_EN con @CyberpunkGame 2077, il gioco di @CDPROJEKTRED , su… - Nabucodorozor : @SharkITA79 O forse perché, come me, si sono accorti che se vuoi giocare Halo Infinite e Cyberpunk 2077 in 4K HDR a… - top10libri_it : Tra i più venduti nelle ultime 24H!! #5: Cyberpunk 2077 AA.VV. editore Panini Comics EUR 33.25 - IfUSeekSteven : @andreilsero Ma no, è che dopo TLOU2 l’unico giocone che aspetto è Cyberpunk 2077, e non cercando altro da qui a no… - Gurdim1 : @Sophyret1 @SaraCasasco96 non vedo l'ora di vedere (ehm) come sarà la prossima serie Trigger, ambientata in Cyberpu… -