Covid-19, esperti chiedono di accelerare test su vaccino (Di venerdì 17 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoOltre 100 scienziati sollecitano i test per il vaccino anti Covid-19 chiamati “Human challenge trial”, nei quali i volontari sani vengono infettati con il virus. In una lettera aperta al direttore dei National Institute of Health (Nih) Francis Collins, gli esperti sostengono che l’approccio è efficace perché dà rapidamente una risposta sulla capacità di prevenire la malattia. La lettera è stata firmata anche da 2.000 possibili, futuri volontari. Fra gli autori della lettera aperta ci sono esperti di diverse discipline, come epidemiologi, ricercatori, immunologi, medici, accanto a economisti e filosofi. Secondo i firmatari “la pandemia in atto va combattuta su vari fronti e contemporaneamente”. A loro ... Leggi su anteprima24

