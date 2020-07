Cosa succede intanto nel mondo (Di venerdì 17 luglio 2020) Tre poliziotti incriminati per la morte del fattorino Cédric Chouviat in Francia, riprende il dialogo tra Serbia e Kosovo, la cittadina statunitense di Asheville approva dei risarcimenti agli afroamericani per la schiavitù. Leggi Leggi su internazionale

