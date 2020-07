Corruzione, arrestato il sindaco di Favignana: è il quarto nel trapanese (Di venerdì 17 luglio 2020) arrestato il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, area Partito Democratico: accuse di tangenti sugli approvvigionamenti idrici arrestato il sindaco di Favignana Giuseppe Pagoto, area Partito Democratico: accuse di tangenti sugli approvvigionamenti idrici e danno erariale per oltre due milioni di euro. Questo è quanto ha ricostruito la Guardia di Finanza e la Procura della Repubblica di Trapani che hanno condotto le indagini con l’ausilio delle intercettazioni ambientali e telefoniche. Per il sindaco Pagoto sono stati disposti gli arresti domiciliari. Misura cautelare anche per Stefano Donati, ex direttore dell’area marina protetta: per lui obbligo di dimora a Roma. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Tragedia ad Aprilia, ... Leggi su bloglive

