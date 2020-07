Bella la fibra ultra veloce! Un po’ meno i suoi disservizi

Bella la fibra ultra veloce! Un po’ meno i suoi (dis)servizi (Di venerdì 17 luglio 2020) di Roberto Severoni Che Bella cosa la fibra… ad averla, direte voi. Mi è stata portata fino al palo telefonico di casa, ma fino a quel momento il doppino di rame se l’è sempre cavata, magari lentamente ma sempre affidabile. Poi è scoppiata la pandemia, contagiando il doppino maledetto che ha smesso di funzionare da marzo. Ho cercato di chiamare i tecnici ma il numero speciale che provvede a tutto non ha funzionato per un mese e mezzo. Evidentemente avranno avuto problemi di allaccio nell’organizzare a casa degli operatori il lavoro del call center ubicato in questa bellissima isola italiana dal mare cristallino, e tra me e me penso che non sono il solo ad avere problemi con la linea. Le tecnologie però offrono molte possibilità e tento di chiamarli, avvertirli, supplicarli con Facebook, Messenger e ... Leggi su ilfattoquotidiano

