Beatrice di York ha sposato in segreto Edoardo Mapelli Mozzi (Di venerdì 17 luglio 2020) Beatrice di York, figlia del Principe Andrea e di Sarah Ferguson, ha sposato a sorpresa e in gran segreto il fidanzato Edoardo Mapelli Mozzi. La cerimonia si è svolta al Castello di Windsor alla presenza di pochissimi invitati, tra cui sua nonna, la Regina Elisabetta. La coppia si sarebbe dovuta sposare lo scorso 29 marzo nella Cappella Reale del St James’s Palace Saint James di Londra, ma il matrimonio fu rimandato a data da destinarsi a causa dell’emergenza sanitaria. Il Palazzo infatti non aveva specificato quando la Principessa e l’imprenditore sarebbero convolati a nozze. E ora si apprende che i due si sono sposati in gran segreto nella Cappella Reale di Tutti i Santi nel Royal Lodge, all’interno del Windsor ... Leggi su dilei

susanna8012 : RT @vogue_italia: La principessa Beatrice è adesso la signora Mapelli Mozzi - vogue_italia : La principessa Beatrice è adesso la signora Mapelli Mozzi - dani_lettrice : Beatrice di York si è sposata in segreto dalla stampa non solo di #venerdi17 ma addirittura di #venerdi17luglio gio… - DonnaGlamour : Beatrice di York e Edoardo Mapelli si sono sposati in gran segreto! -