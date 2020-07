Bari-Reggio Audace in tv: data, orario e diretta streaming finale playoff Serie C 2019/2020 (Di venerdì 17 luglio 2020) Le informazioni e come vedere la finale dei playoff di Serie C 2019/2020 tra Bari e Reggio Audace. Si sono conclusi i due penultimi atti che hanno visto il passaggio del turno degli uomini di Vivarini e Alvini, rispettivamente contro Carrarese e Novara. Nella giornata di mercoledì 22 luglio è in palio il quarto pass per la promozione in Serie B: sfida secca con tempi supplementari in caso di parità ed eventuali rigori. Calcio d’inizio alle ore 20:30 o 20:45. diretta televisiva che sarà offerta da Rai Sport, mentre lo streaming sarà disponibile sulla piattaforma di Eleven Sports. Leggi su sportface

