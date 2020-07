Bambino in ospedale per un’infezione: gli scoprono una grave malattia (Di venerdì 17 luglio 2020) La vicenda di un Bambino, portato d’urgenza in ospedale: si pensava a un’infezione, invece gli scoprono una grave malattia. Un Bambino di nome Dylan Holliday è stato portato dal suo medico di famiglia il mese scorso dopo che la sua mamma Kay Mitchell si era preoccupata e sospettava avesse un’infezione alle dita, legata al vizio … L'articolo Bambino in ospedale per un’infezione: gli scoprono una grave malattia è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

La vicenda di un bambino, portato d’urgenza in ospedale: si pensava a un’infezione, invece gli scoprono una grave malattia. Un bambino di nome Dylan Holliday è stato portato dal suo medico di famiglia ...

Meyer, un software per supportare la diagnosi genetica delle malattie neurologiche dei bambini

Una soluzione capace di migliorare la qualità delle analisi sul genoma dei bambini e di ottimizzare il flusso di lavoro di laboratorio, per arrivare alla diagnosi di malattie neurogenetiche in tempi p ...

