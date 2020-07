Avellino, bimba di 5 anni violentata dal nonno e dal compagno della zia (Di venerdì 17 luglio 2020) Avellino, bimba di 5 anni violentata. Orrore a Cervinara, nella provincia di Avellino: i carabinieri hanno arrestato un 53enne e un 30enne per aver abusato ripetutamente di una bambina di soli 5 anni. Gli uomini arrestati sono rispettivamente il nonno e il compagno di una zia della piccola. Si indaga anche sulla madre della bambina, che avrebbe permesso le violenze sessuali. Un’orrenda storia di violenza quella che arriva da Cervinara, nella provincia di Avellino, dove i carabinieri del Comando Provinciale, su richiesta della locale Procura della Repubblica, hanno arrestato un 53enne e un 30enne, accusati di violenza sessuale su minore, una bambina di soli 5 ... Leggi su limemagazine.eu

