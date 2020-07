Auditorium Reloaded prosegue con Bollani e Marcorè (Di venerdì 17 luglio 2020) Roma – Auditorium Reloaded, la stagione estiva nella cavea dell’Auditorium di Roma, prosegue questa settimana con il ritorno di Stefano Bollani che domenica 19 luglio presentera’ Piano Variations on Jesus Christ Superstar, la sua personale versione del capolavoro di Andrew LIoyd Webber & Tim Rice, rivisitato in una versione totalmente inedita e interamente strumentale per pianoforte solo. Lunedi’ 20 luglio Neri Marcore’ che accompagnato da I Musici di Francesco Guccini, band storica del maestro modenese, omaggera’ uno degli artisti piu’ amati dei nostri tempi. Mercoledi’ 22 luglio, a pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo Devi volerti bene, salira’ sul palco della cavea Irene Grandi per un live unico, mentre da sabato 25 a lunedi’ ... Leggi su romadailynews

Marco Conidi, frontman de L'Orchestraccia: «Abbiamo ribattezzato il concerto la presa della Cavea»

. L’Orchestraccia “occupa” la Cavea dell’ Auditorium Parco della Musica e questa sera torna a suonare per “Auditorium Reloaded". Il gruppo itinerante delirante folk-rock romano è unico nel suo genere, ...

A Roma la musica non è perduta: tutti i concerti post lockdown: da Britti ai Black Pumas, dal tributo Queen ad Arisa

Il 2 agosto “Queen European Tour” omaggio ai Queen. © Fornito da Leggo Auditorium Reloaded della Fondazione Musica per Roma al Parco della Musica . Appuntamenti da non perdere: Nicola Piovani (15/7), ...

