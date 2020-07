Zanardi, si tenta risveglio dal coma: ridotta sedazione, ma «resta grave» quadro neurologico (Di giovedì 16 luglio 2020) I medici di Alex Zanardi hanno annunciato di aver «avviato in questi giorni, in accordo con la famiglia, la progressiva riduzione della sedo-analgesia» del paziente, ricoverato nel... Leggi su ilmessaggero

Cresce l’attesa per il risveglio di Alex Zanardi. L’ex pilota di Formula 1 ha trascorso ... che l’equipe medica che lo sta seguendo valuti quando sia il caso di tentare l’interruzione della sedazione, ...Dopo la terza operazione per la ricostruzione cranio-facciale, s’ipotizza un tentativo di risveglio dal coma per il campione paralimpico, Alex Zanardi. Le sue condizioni fisiche, rimaste piuttosto sta ...