Villaggio Rousseau – Ask me Anything! I Ministri rispondono ai cittadini (Di giovedì 16 luglio 2020) “Chiedimi qualsiasi cosa!”, disse Barack Obama nel 2012 comparendo a sorpresa online su Reddit con un “Salve, sono Barack Obama presidente degli Stati Uniti”. Per trenta minuti Obama rispose alle domande degli utenti rompendo il muro e la distanza tra Governo e cittadini. “Ask me Anything!” sarà lo stesso invito che lanceranno i Ministri del MoVimento 5 Stelle sabato 25 e domenica 26 luglio durante lo Spazio Governo del Villaggio Rousseau – Le Olimpiadi delle Idee, mettendosi a disposizione dei cittadini per rispondere alle loro domande. Sarà l’occasione per un confronto unico nel suo genere che consentirà un rapporto diretto tra esponenti di Governo e cittadini. Attraverso il sistema del Q&A tutti ... Leggi su ilblogdellestelle

mausantangelo : ll 25 e 26 luglio si terrà la nuova edizione del #VillaggioRousseau, la prima totalmente online. Forma diversa ma a… - sabrinatehilim : RT @Rousseau_OS: Al Villaggio Rousseau scriviamo insieme le proposte per il futuro dell’Europa. Lo faremo nello spazio Internazionale del… - osannacremonesi : Villaggio Rousseau – Ask me Anything! I Ministri rispondono ai cittadini - MPenikas : Villaggio Rousseau – Ask me Anything! I Ministri rispondono ai cittadini - marino29b : RT @mausantangelo: ll 25 e 26 luglio si terrà la nuova edizione del #VillaggioRousseau, la prima totalmente online. Forma diversa ma altret… -

Ultime Notizie dalla rete : Villaggio Rousseau Il M5S torna in piazza (con Rousseau) Sabatini: Cercheremo il nostro nuovo reddito di cittadinanza Corriere della Sera Casaleggio da Conte per stoppare le alleanze alle regionali

La Via Crucis dell’Erede. Davide Casaleggio arriva a Roma furioso, ma nello stesso tempo sa di essere debole. La prima tappa è a Palazzo Chigi per parlare con il premier Giuseppe Conte, il quale però ...

Il M5S torna in piazza (con Rousseau)

Primo appuntamento “nazionale” per i militanti del Movimento dopo l’emergenza Covid. Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà il Villaggio Rousseau, ormai alla sua terza edizione. Stavolta, però, l’eve ...

La Via Crucis dell’Erede. Davide Casaleggio arriva a Roma furioso, ma nello stesso tempo sa di essere debole. La prima tappa è a Palazzo Chigi per parlare con il premier Giuseppe Conte, il quale però ...Primo appuntamento “nazionale” per i militanti del Movimento dopo l’emergenza Covid. Sabato 25 e domenica 26 luglio si terrà il Villaggio Rousseau, ormai alla sua terza edizione. Stavolta, però, l’eve ...