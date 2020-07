Viabilità Roma Regione Lazio del 16-07-2020 ore 11:30 (Di giovedì 16 luglio 2020) VIABILITÀ DEL 16 LUGLIO 2020 ORE 11.20 CLAUDIO VELOCCIA BUONGIORNO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, SERVIZIO DELLA Regione Lazio PERCORRENDO LA STATALE AURELIA SI STA IN CODA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO IN DIREZIONE CIVITAVECCHIA AD ANGUILLARA SI RALLENTA SULLA PRINCIPALE VIA REGINALDO BELLONI TRA VIA LA SPEZIA E VIA GASTONE TOSATO NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE IN VIA CASSIA SI RALLENTA TRA LA STORTA E L’OLGIATA NELLE DUE DIREZIONI IN VIA NOMENTANA RALLENTAMENTI A TOR LUPARA TRA VIA VALLE DEI CORSI E LA NOMENTANA BIS NEI DUE SENSI DI MARCIA MENTRE SULLA PROVINCIALE PALOMBARESE TRAFFICO RALLENTATO TRA VIA BASILICATA E VIA MONTE BIANCO NELLE DUE DIREZIONI IN VIA TIBURTINA SI RALLENTA A TIVOLI TERME TRA VIA CONSOLINI E VIA DELL’AERONAUTICA NEI DUE SENSI IN VIA CASILINA PER LAVORI ... Leggi su romadailynews

