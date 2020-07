Valentina Pitzalis intercettata per mesi: non emergono prove della sua colpevolezza (Di giovedì 16 luglio 2020) La vicenda di Valentina Pitzalis, rimasta sfigurata nel rogo del 2011 a Bacu Abis, in Sardegna, continua ad essere fonte di polemiche. I familiari dell’ex marito, morto nell’incendio, sostengono che ad appiccare il fuoco sia stata proprio la donna, per coprire le prove del delitto. Queste pesanti accuse di omicidio hanno portato ad un’indagine e, lo scorso giugno, ad una richiesta di archiviazione da parte dalla Procura di Cagliari. Dagli atti dell’indagine emerge ora che Valentina Pitzalis sarebbe stata intercettata per mesi, senza che tutto ciò abbia condotto ad alcuna prova della sua colpevolezza. intercettata per sei mesi Secondo quanto riportato su The Post ... Leggi su thesocialpost

Valentina Pitzalis Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Valentina Pitzalis