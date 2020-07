Uomini e Donne, Megghi Galo si sposa con Alessandro: l’inedita proposta (Di giovedì 16 luglio 2020) Vi ricordate di Megghi Galo, l’allora giovanissima corteggiatrice di Uomini e Donne? Ebbene, la piccola è diventata donna e si… sposa. Già, la ragazza protagonista della trasmissione di Maria De Filippi sta per compiere il grande passo e la proposta ricevuta dal suo Alessandro Piscopo è stata veramente inedita. Niente anello di fidanzamento, classico dono in occasioni del genere, ma un tenero cucciolo di cane. Un reGalo che ha lasciato sbalordita Megghi, che ha ricevuto proposta e reGalo davanti alla sua famiglia, voluta in quel momento così dolce da Alessandro, ormai suo futuro sposo. Il tutto testimoniato da storie su Instagram. Guapa, nuovo ... Leggi su italiasera

