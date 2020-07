‘Temptation Island Vip’, Anna Pettinelli racconta i retroscena del falò col compagno Stefano Macchi (Di giovedì 16 luglio 2020) Anna Pettinelli è stata una delle protagoniste più discusse della seconda edizione di Temptation Island Vip; la speaker di RDS si è presentata in coppia con il suo compagno Stefano Macchi, con cui è uscita – dopo un falò di confronto anticipato – mano nella mano. Ospite di Pierluigi Diaco nella trasmissione Io e Te su Rai Uno, la Pettinelli si è lasciata andare a delle confidenze circa la sua esperienza nel docu-reality di Canale 5 e ha confessato inoltre che da casa si sarebbe visto solo una parte del falò di confronto che in realtà sarebbe durato più di tre ore. E’ stato il conduttore, durante l’intervista, ad aver chiesto alla maestra di Amici di Maria De Filippi come ha ... Leggi su isaechia

