Spal-Inter, le formazioni ufficiali (Di giovedì 16 luglio 2020) L'Inter questa sera vuole fare bottino pieno a Ferrara per riportarsi al secondo posto in classifica e mettere anche pressione alla Juventus attesa dalla sfida con la Lazio.Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 21.45:Spal (4-4-2): Letica; Sala, Vicari, Bonifazi, Reca; Murgia, Valdifiori, Dabo, Strefezza; Cerri, PetagnaInter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Biraghi; Eriksen; Sanchez, Lautaro Martinez Spal-Inter, le formazioni ufficiali ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

