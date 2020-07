Spal-Inter: Conte parla così di Eriksen e Sanchez, proteste di Di Biagio per il rigore (Di venerdì 17 luglio 2020) Arrivano le reazioni post-partita della sfida tra Spal e Inter, 0-4 il risultato finale. Ecco quanto dichiarato da Conte a DAZN. “Per noi era importante innanzitutto dare un segnale di continuità, di convinzione, di voglia e determinazione. Queste partite sulla carta possono sembrare scontate o facili, ma sappiamo che non lo sono e la Spal finché è rimasta in partita è stata ostica. Siamo però scesi in campo con la voglia di mettere l’ipoteca finale per il posto in Champions, rimetterci al secondo posto e avvicinare chi sta davanti, che ancora è lontano. Sono 6 punti, ma i segnali migliori questa squadra li dà a livello mentale, nonostante quei passi falsi commessi che potremmo pagare caro”. Su Eriksen: “sta lavorando, cerca ... Leggi su calcioweb.eu

