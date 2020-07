Spagna, si va verso le partite a porte chiuse anche all’inizio della prossima stagione (Di giovedì 16 luglio 2020) La Liga potrebbe non rivedere gli spettatori negli stadi ancora a lungo. Il ministro della salute spagnolo Santiago Illa ha subito chiuso alla possibilità di riaprire gli impianti al pubblico dopo gli ultimi focolai nel territorio iberico: “A essere onesti, non vedo probabile una riapertura degli stadi al pubblico, vista la situazione in cui ci troviamo. Abbiamo alcuni nuovi focolai di infezione e, sebbene fortunatamente siamo stati in grado di controllarli, non vedo ancora probabile un rientro dei tifosi negli impianti”, spiega a Cadena Ser. Per questo motivo, dunque, anche all’inizio della prossima stagione le partite potrebbero giocarsi a porte chiuse. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Spagna verso La Spagna verso la transizione ecologica left Auto: nuova frenata delle immatricolazioni in Europa, ma primi segnali di ripresa in Francia

Nuova pesante frenata del mercato delle quattro ruote in Europa. Secondo i dati diffusi oggi dall'Acea (European Automobile Manufacturers Association), a giugno sono state immatricolate in Europa occi ...

Amazon: accordo con Ice su promozione Pmi italiane esteso a dicembre

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 16 lug - Cresce la vetrina di Amazon dedicata al Made in Italy: e' stata prorogata fino al 15 dicembre 2020 l'intesa con l'Agenzia Ice a sostegno del rafforzam ...

