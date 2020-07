Slittano al 2021 i concerti di Raf e Tozzi: le nuove date e le info sui biglietti (Di giovedì 16 luglio 2020) I concerti di Raf e Tozzi subiscono un nuovo slittamento nell'osservanza delle disposizioni di sicurezza per il contenimento della pandemia del COVID-19. Nel mese di marzo il tour dei due artisti era già stato posticipato per l'autunno 2020 con l'annullamento delle date programmate per la primavera. Con le nuove disposizioni i concerti di Raf e Tozzi Slittano dunque al 2021 con tutte le date programmate nei teatri italiani. I due cantautori hanno unito le forze dopo la pubblicazione di un album contenente i più grandi successi della loro carriera, un successo bissato dall'album live Due, La Nostra Storia (2019). Da aprile a maggio il tour di Raf e Umberto Tozzi toccherà i principali teatri ... Leggi su optimagazine

zazoomnews : Boccaleone le date cambiano I lavori per il viadotto slittano al 2021 - #Boccaleone #cambiano #lavori - zazoomblog : Boccaleone le date cambiano I lavori per il viadotto slittano al 2021 - #Boccaleone #cambiano #lavori - webecodibergamo : Boccaleone, le date cambiano I lavori per il viadotto slittano al 2021 - gianluigidellac : RT @Screenweek: Slittano di un anno le uscite di #HalloweenKills #HalloweenEnds e #ForeverPurge nuova data anche per #Candyman Carpenter e… - Screenweek : Slittano di un anno le uscite di #HalloweenKills #HalloweenEnds e #ForeverPurge nuova data anche per #Candyman Carp… -

Ultime Notizie dalla rete : Slittano 2021 Slittano al 2021 i concerti di Raf e Tozzi: le nuove date e le info sui biglietti OptiMagazine Slittano al 2021 i concerti di Raf e Tozzi: le nuove date e le info sui biglietti

I concerti di Raf e Tozzi subiscono un nuovo slittamento nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza per il contenimento della pandemia del COVID-19. Nel mese di marzo il tour dei due artisti era ...

Notizie dalla Giunta

Trieste, 16 lug - "Un intervento diretto della presidenza del Consiglio dei Ministri per risolvere le criticità emerse negli ultimi giorni e legate al piano strategico del Mise per la infrastrutturazi ...

I concerti di Raf e Tozzi subiscono un nuovo slittamento nell’osservanza delle disposizioni di sicurezza per il contenimento della pandemia del COVID-19. Nel mese di marzo il tour dei due artisti era ...Trieste, 16 lug - "Un intervento diretto della presidenza del Consiglio dei Ministri per risolvere le criticità emerse negli ultimi giorni e legate al piano strategico del Mise per la infrastrutturazi ...