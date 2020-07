Sassuolo-Juve, arriva la bordata: “E’ sconcertante. Il gioco di Sarri fa passi indietro e…” (Di giovedì 16 luglio 2020) Sarri JuveNTUS- Giovanni Capuano, noto giornalista di “Radio 24” e “Panorama.it”, tramite il suo profilo twitter, ha colto l’occasione per fare il punto della situazione in casa bianconera. Frecciatina letale nei confronti di Sarri: “Juventus sconcertante: 9 gol incassati nelle ultime 3 partite giocate, prestazioni senza continuità e con frequenti black out, il contrario della solidità mostrata a giugno. A meno di un mese dalla Champions League c’è molto da lavorare per Sarri”. Sarri Juventus, Capuano: “Il gioco fa passi indietro” Il noto giornalista ha poi aggiunto: “La Juventus fa venire mille ... Leggi su juvedipendenza

juventusfc : KICK-OFF |??| Si parte al Mapei Stadium! Prendiamoci questi tre punti IMPORTANTISSIMI ?? #FinoAllaFine Live match… - juventusfc : Le foto di #SassuoloJuve ??? - juventusfc : #InNumbers ??Verso la sfida contro il Sassuolo! ?? - ZoltanCrisan : @SandroSca Per Sarri i primi 20 minuti sono stati buoni, ma il Sassuolo é venuto 6 o 7 volte facile dentro l'area,… - pisto_gol : @ZZiliani CR7 è più grande della Juve, un investimento da 400 mln€ che non può essere messo in discussione, almeno… -