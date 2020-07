Roma, Veretout: «Mancini era nervoso con Zaniolo per il suo comportamento» (Di giovedì 16 luglio 2020) Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha commentato la discussione tra Mancini e Zaniolo ai microfoni di Sky Sport Il centrocampista della Roma, Jordan Veretout, ha così commentato la discussione avvenuta in campo contro il Verona tra Mancini e Zaniolo: «Mancini è un ragazzo che vuole vincere sempre e quando vede un comportamento come quello di Zaniolo, che non è abituato a fare così, si innervosisce. Perché potevamo prendere gol alla fine. E’ importante però che nello spogliatoio siamo tutti insieme, loro sono amici e non ci sarà nessun problema. Qualche volta però c’è bisogno di parole forti, la cosa ... Leggi su calcionews24

