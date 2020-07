Roma, separazione con la Nike. Il comunicato (Di giovedì 16 luglio 2020) La Roma, attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale, ha comunicato di aver risolto anticipatamente l’accordo di partnership e di sponsorizzazione tecnica con la Nike. Il club, che aveva firmato un accordo nel 2013, terminerà alla fine di questa stagione. “La risoluzione anticipata di questo accordo commerciale consentirà all’AS Roma di esplorare nuove opportunità nel mondo dei materiali tecnici e del licensing”, così ha dichiarato Francesco Calvo, Chief Operating Officer del club giallorosso. L'articolo Roma, separazione con la Nike. Il comunicato proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

