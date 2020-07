Roma, pretende di mangiare e di bere gratis in un locale: poi si scaglia contro gli agenti, fermato 49enne romeno (Di giovedì 16 luglio 2020) Nel corso degli ordinari servizi di controllo del territorio, volti a prevenire e a reprimere i reati e a garantire l’ordine e la sicurezza pubblica nel quartiere di Trastevere, gli agenti del commissariato – diretto da Maria Rosaria Placanica – hanno effettuato, nelle ultime 24 ore, un arresto nei confronti di un cittadino romeno di 49. I fatti P.V., 49enne romeno è stato arrestato dai poliziotti per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’uomo, infatti, dopo essersi introdotto in un locale pretendendo di bere e mangiare gratuitamente si è scagliato contro gli agenti intervenuti, ferendone uno. Roma, pretende ... Leggi su ilcorrieredellacitta

