Ricciardi: "Tifosi allo stadio? Sì, con la giusta sicurezza" (Di giovedì 16 luglio 2020) ' Tifosi allo stadio ? Le attività sportive, all'aperto, possono riprendere gradualmente. Non si può pensare ad uno stadio pieno ma magari un ingresso numerato di poche persone all'aperto e con il ... Leggi su corrieredellosport

