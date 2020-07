Regionali, niente simbolo: Articolo 1 scompare e si ‘ammacchia’ nelle liste di De Luca (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non ci sarà il simbolo di Articolo 1 alle prossime elezioni Regionali. Il diktat arriva da Roma dopo una riunione tra il ministro Roberto Speranza, il deputato Federico Conte e il segretario regionale Michele Gravano. Rischio di fare brutta figura con numeri ultra risicati. Così il patto è candidare gli uomini di Articolo Uno nelle liste PD. Una decisione che manda nel panico il partito a livello locale, spaccandolo. Tanto che alcuni dirigenti minacciano dimissioni nelle prossime ore. Si è tentata la richiesta di una deroga in Campania. niente da fare. Una batosta per il consigliere comunale candidato alle Regionali, Mario Coppeto. Impossibile sicuramente ... Leggi su anteprima24

Lacasespoglia : @Entreri41 @civati Mah, per me, se non aderiremo al Mes, cosa che nessuno giustamente in UE ha fatto, sarà cosa buo… - a_dicone : RT @Enricaforpeace: @Sbonini51 @MilkoSichinolfi @terrafuocorete Idem! Sono mesi che dico di ignorarlo, che è una nullità e non conta più ni… - Enricaforpeace : @Sbonini51 @MilkoSichinolfi @terrafuocorete Idem! Sono mesi che dico di ignorarlo, che è una nullità e non conta pi… - AlexMikill : Zingaretti (Bombolo) insiste con l'alleanza alle regionali tra #Pd e #m5s perché ha capito che è l'unico modo per d… - mariave92602485 : @Gianfranco_ros Pensano di vincere le regionali Non ci capiscono niente -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali niente Regionali: Morgante torna in Forza Italia che a Manduria vota un altro candidato La Voce di Manduria Musica durante la cena si può sino a mezzanotte

Il Comune concede un’ora e mezzo in più all’intrattenimento nei locali pubblici Niente palchi: gli artisti devono esibirsi soltanto all’interno della concessione TEMPIO. Si allunga di qualche ora la p ...

REGIONE – Presentato stamane ad Altilia il nuovo Bando “Turismo è cultura 2020”

Siamo stati regione d’onore al NIAF a Washington a novembre 2019… e qui torno sulla promozione turistica: a quell’iniziativa c’erano i principali mass media americani, niente di più facile che il NYT, ...

Il Comune concede un’ora e mezzo in più all’intrattenimento nei locali pubblici Niente palchi: gli artisti devono esibirsi soltanto all’interno della concessione TEMPIO. Si allunga di qualche ora la p ...Siamo stati regione d’onore al NIAF a Washington a novembre 2019… e qui torno sulla promozione turistica: a quell’iniziativa c’erano i principali mass media americani, niente di più facile che il NYT, ...