Prova del Cuoco chiuso e futuro Isoardi: parla la Rai, motivi e retroscena (Di giovedì 16 luglio 2020) Oggi 16 luglio 2020 è il ‘giorno della verità’ in casa Rai, vale a dire la data in cui sono stati svelati i palinsesti per la prossima stagione televisiva. Inevitabile che i vertici di Viale Mazzini facessero anche chiarezza sulle scelte operate in riferimento alla stagione appena trascorsa e alla relativa chiusura di alcuni programmi. … L'articolo Prova del Cuoco chiuso e futuro Isoardi: parla la Rai, motivi e retroscena proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

AntoVitiello : Cinque giorni alla scadenza del diritto di riscatto con il Siviglia che permetterebbe al #Milan di acquistare… - realvarriale : 4 gol e molte emozioni al San Paolo tra @sscnapoli e @acmilan. Gli uomini di #Gattuso avrebbero meritato i 3 punti… - RVicinato : Il coleottero che trasporta piccole videocamere da zaino, trasmette le riprese in streaming su uno smartphone. Che… - franccyilaria : 'Come il suo fidanzato, il dott. Claudio Conforti' Ferma qui. Con gli occhi a cuore e tanto sollievo. Finalmente s… - MiCamilleri : RT @ItPrevidenziali: L'attività istituzionale delle Fondazioni 'tra continuità e innovazione alla prova del coronavirus': oggi al via l'Ann… -