Perché i ricchi vogliono pagare più tasse? (Di giovedì 16 luglio 2020) Il mondo sembra finalmente andare alla rovescia (secondo l’immaginario collettivo) e i Paperoni di tutto il mondo chiedono non privilegi, ma la possibilità di pagare più tasse per il bene comune. Paperoni de’ Paperoni combatteva ogni giorno per aumentare le proprie ricchezze. E oggi cosa accade? Accade che i Paperoni di tutto il mondo si uniscono per il bene di tutti e chiedono giustizia. Una giustizia che passaArticolo completo: Perché i ricchi vogliono pagare più tasse? dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

ANNAPINTUCCHI : RT @ilfoglio_it: Ormai i ricchi sono minoranza, privi di ogni tutela. Serve un piano demografico per preservarli, perché avremo bisogno di… - namelosslmao : buongiorno se volete diventare ricchi basta mettersi con me perché è scientificamente provato che se state con me e… - zeghes : Buongiorno a tutti quelli che stamani si sentono più ricchi perché hanno acquistato un'autostrada. ?? L'avete pagata un po' cara. - andreasaccomani : @mmorphine_ Ricchi che sono diventati ricchi perché hanno trovato qualcuno che gli ha raddoppiato il loro denaro in… - bbarby68 : Ma perché curarsi con le medicine alternative lo possono fare solo i ricchi??? -

Ultime Notizie dalla rete : Perché ricchi Tempo di Elda Cortinovis Valle Sabbia News