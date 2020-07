Pechino Express trasloca: “Il programma probabilmente andrà in onda su Sky” (Di giovedì 16 luglio 2020) La settimana scorsa intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni Costantino Della Gherardesca ha confermato la sua presenza al timone Pechino Express, ma ha anche detto che (a causa del CoronaVirus) prima di un anno sarà difficile partire con le riprese. Quindi vedremo Pechino Express solo nel 2022? probabilmente sì, ma non su Rai 2, o almeno così pare. Davide Maggio poco fa durante una diretta ha rivelato l’intenzione della Rai di sbarazzarsi del popolare reality. Stando a quanto ha dichiarato Maggio, Pechino Express dovrebbe sbarcare su Sky. “Pechino Express si trasferisce su Sky. Quindi ciao, ciao Rai 2. Con ogni probabilità Pechino Express andrà in ... Leggi su bitchyf

davidemaggio : BOOM! Pechino Express verso Sky Ecco un estratto della diretta Instagram di stamattina. Ulteriori info qui:… - StraNotizie : Pechino Express trasloca: 'Il programma probabilmente andrà in onda su Sky' - ehiaguilera : NOOOO MA IN CHE SENSO PECHINO EXPRESS VERRÀ TRASMESSO SU SKY, IO SONO POVERAAA NON HO SKY #pechinoexpress - g_alo87 : RT @Trash___Boy: • La Talpa: dopo la prima edizione, il reality passa a Mediaset • L'Isola Dei Famosi: dopo 9 edizioni, il reality passa a… - margotsbullock : MA COSA VUOL DIRE CHE PECHINO EXPRESS PASSA A SKY FERMATE IL GIOCO -

Ultime Notizie dalla rete : Pechino Express Rai 2 dice addio a Pechino Express? Il docu-reality verso Sky Trash Italiano Ballando con le stelle, Costantino dimagrito per la Carlucci: com’è oggi

La presentatrice si impegna nel ricordare continuamente al conduttore di Pechino Express di non saltare la dieta e di fare tanta attività fisica. Grazie all’attenzione di Milly, Costantino continua ...

Pechino Express lascia la Rai per approdare su Sky? Ecco cosa potrebbe accadere

Solo qualche mese fa è andata in onda dopo una lunga pausa l’ultima edizione di Pechino Express, che come sappiamo è stata vinta da Le Collegiali. Nonostante l’adventure game di Rai 2 sia terminato ...

La presentatrice si impegna nel ricordare continuamente al conduttore di Pechino Express di non saltare la dieta e di fare tanta attività fisica. Grazie all’attenzione di Milly, Costantino continua ...Solo qualche mese fa è andata in onda dopo una lunga pausa l’ultima edizione di Pechino Express, che come sappiamo è stata vinta da Le Collegiali. Nonostante l’adventure game di Rai 2 sia terminato ...