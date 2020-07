Palermo violento nubifragio, gente nuota in strada: due dispersi (Di giovedì 16 luglio 2020) Un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Palermo nella giornata di ieri, mercoledì 15 luglio 2020: le piogge, cadute ininterrottamente e con intensità per circa tre ore, hanno causato non pochi problemi agli automobilisti sorpresi in strada. Secondo un testimone, un camionista, ci sarebbero due dispersi rimasti intrappolati nella loro auto e spariti in un sottopasso allagato. La bomba d’acqua ha colpito la città nel giorno della Festa di Santa Rosalia, patrona locale. Leggi anche >> Navi quarantena, facciamo chiarezza sul bando da 4 milioni di euro della Protezione civile Palermo nubifragio, strade come torrenti: auto sommerse Sono andate avanti per tutta la notte le ricerche dei vigili del fuoco, al lavoro per prosciugare il sottopasso ... Leggi su urbanpost

