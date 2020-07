Oroscopo 16 luglio 2020: Ariete meglio soli che male accompagnati, Scorpione in ripresa (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Oroscopo del 16 luglio esorta gli Ariete a restare da soli. Gli Scorpione possono tirare un sospiro di sollievo. Nervosismo per i Sagittario Oroscopo da Ariete a Vergine Ariete. In questo momento sono favoriti i nuovi incontri. Ad ogni modo, se siete usciti da una storia lunga e travagliata, cercate di non cimentarvi in una analoga. Prendetevi un po’ di tempo per voi. Stare da soli, a volte, è la strada migliore che si possa intraprendere. Nel lavoro c’è armonia. Toro. L’Oroscopo del 16 luglio è molto positivo per i nati sotto questo segno. Oggi sarete pervasi da una sensazione di invincibilità. Non mettete troppo a dura prova la mente e il corpo. ... Leggi su kontrokultura

