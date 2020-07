Ops Intesa, Ubi “rapporto con territori a rischio” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il rapporto tra Ubi e i territori è stato al centro di un incontro tra i vertici aziendali e i giornalisti. Durante la conferenza stampa si è parlato anche dell’offerta pubblica di scambio che Intesa Sanpaolo ha lanciato su UBI nelle scorse settimane, che si concluderà il prossimo 28 luglio. In caso di successo l’OPS potrebbe portare aree come Cuneo, Pavia, Bergamo, Brescia e Varese, dove UBI è particolarmente radicata, a diventare zone di presenza dominante dI BPER a cui Intesa potrebbe cedere oltre 500 filiali UBI. abr/mrv/red <div>Ops Intesa, Ubi “rapporto con territori a rischio”</div> su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

Via libera con cessione di oltre 500 sportelli. Il pronunciamento rimuove un macigno dal percorso dell’offerta, che dal 6 luglio a oggi ha intanto raccolto adesioni al 3,106%. In ogni caso resta da ve ...Arriva l’ok dell’Autorità sull’OPS di Intesa su UBI, ma la prima banca italiana dovrà cedere 500 sportelli Via libera dell’Antitrust sull’acquisizione di UBI Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Ma l’Au ...