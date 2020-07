“Oggi in tv”, tutta la programmazione di giovedì 16 luglio (Di giovedì 16 luglio 2020) Anche questo giovedì 16 luglio si prospetta ricco di storie ed emozioni, con alcuni degli appuntamenti più amati della settimana, come Che Dio Ci Aiuti su Rai 1 e Temptation Island su Canale 5. Oggi in tv la programmazione è cangiante, dalle fiction, al cinema, passando per le serie made in USA. Ma andiamo a scoprirla canale per canale. Il giovedì in Rai Rai 1 bilancia alla perfezione fiction, serie tv e spettacolo, per un giovedì all’insegna del puro intrattenimento. Appuntamenti attesi Su Rai 1 alle 21.25 torna l’appuntamento con l’amata Suor Angela, protagonista di Che Dio Ci Aiuti, la quinta stagione della fiction. In onda sul primo canale ben 2 episodi, dal titolo Attenti Al Lupo e Il Linguaggio Dei Segni. La beniamina Suor Angela, interpretata da Elena Sofia Ricci, cerca di ... Leggi su thesocialpost

sportface2016 : A breve in campo #Sinner contro Tommy #Haas: dove seguire il match d'esibizione in tv - sportface2016 : #THIEMs7 2020, #Berrettini vs #Rublev: dove e quando seguire l'evento -

Ultime Notizie dalla rete : “Oggi tv” Derivati ​​del naftalene Mercato 2020 [Rapporto PDF] Domanda, dimensioni del mercato e prospettive di business in crescita Genova Gay