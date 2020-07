Nubifragio a Palermo, aperta un’inchiesta per disastro colposo. E le opposizioni sfiduciano Orlando (Di giovedì 16 luglio 2020) Il day after la bomba d’acqua che si è abbattuta su Palermo parte la giostra dello scaricabarile. Intanto la Procura di Palermo ha aperto una inchiesta per disastro colposo. I magistrati vogliono vederci chiaro sulle eventuali responsabilità per le decine di auto rimaste intrappolate in diversi sottopassi della circonvallazione. Al momento non ci sono iscritti nel registro degli indagati. Ma la situazione potrebbe cambiare già nelle prossime ore. Fino ad ora non si registrano vittime né dispersi per il violento Nubifragio. Palermo, l’allarme dei geologi Come sempre in questi casi l’attenzione è puntata sull’incuria del territorio e l’inadeguatezza delle infrastrutture. L’allarme viene dal presidente ... Leggi su secoloditalia

