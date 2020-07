New York è lo Stato più responsabile nella lotta al Covid-19 (Di giovedì 16 luglio 2020) Lo studio di “The Truth About Insurance” ha svolto dei sondaggi sulla base delle abitudini preventive di ogni Stato per contenere il virus. Tra queste si conteggiano l’indossare frequentemente la mascherina, la caoacità dei test e simili. New York è lo Stato più responsabile, il South Carolina è invece il peggiore. Gli Stati più responsabili: … Leggi su periodicodaily

Internazionale : Un’inchiesta del New York Times e del Marshall Project dimostra che le autorità statunitensi hanno continuato per m… - Alitalia : Benvenuto al primo B777-200 AZ, riconfigurato in versione full cargo in risposta all'incremento della domanda di tr… - SkyTG24 : Coronavirus, a New York crollano affitti e le case si svuotano. E in Italia che succede? - amiamonoistesse : Taylor è considerato uno dei migliori cantautori del pop dal New York Times. - UBrignone : RT @Librimondadori: Purtroppo per ora un viaggio a New York si può solo sognare, ma per fortuna se ne si può parlare e discutere insieme a… -