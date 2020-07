Nasce una nuova Stellantis: la holding che unirà (forse) Fca e Psa. Sulla fusione pende l’indagine Ue (Di giovedì 16 luglio 2020) «Il nome deriva dal verbo latino stello, che significa essere illuminato di stelle». Parole cariche di entusiasmo si leggono nella lettera che hanno ricevuto i dipendenti del gruppo automobilistico Nascente. Le firme di John Elkann, presidente Fca, e di Mike Manley amministratore delegato, incorniciano la fusione tra Fca e Psa e lanciano il nuovo gruppo automobilistico tra i «leader della prossima era della mobilità». La holding che unirà la realtà italiana e quella francese si chiamerà Stellantis: «Siamo fortemente convinti che questa fusione incarni il coraggio e lo spirito visionario che hanno portato alla nascita dell’industria automobilistica oltre un secolo fa. Per noi è un onore e un privilegio far parte di ... Leggi su open.online

