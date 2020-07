Manu Chao e Mannarino al No Borders Music Festival 2020 (Di giovedì 16 luglio 2020) Due artisti cittadini del mondo, due icone culturali, resi celebri per il loro impegno artistico e sociale: sono Manu Chao e Mannarino i due nuovi grandi protagonisti della 25° edizione storica del No Borders Music Festival, la straordinaria rassegna naturalistica che valorizza la Musica e la promuove come forma cultura e mezzo di comunicazione universale che supera i confini linguistici, etnici, sociali e geografici in un comprensorio montano davvero unico, quello del Tarvisiano, posto al confine tra Italia, Austria e Slovenia. I Laghi di Fusine ospiteranno i concerti dei primi due weekend del Festival che poi si sposterà nella località di Sella Nevea a Chiusaforte (UD) per questi due nuovi ... Leggi su udine20

rockmylifeita : RT@ rockonitalia NO BORDERS Festival 2020: Manu Chao e Mannarino in concerto a Chiusaforte (Udine) #noborders2020… - gaiuzzzzzz : Biglietto per andare a sentire Manu Chao a 5€ chi viene con meeeee - sosbiglietti : Le brevi di oggi, 15 luglio: Travis, Selton, Manu Chao, Delmoro - LuigiVignando : RT @rockonitalia: NO BORDERS Festival 2020: Manu Chao e Mannarino in concerto a Chiusaforte (Udine) #noborders2020 #noborders - catseyes83 : RT @rockonitalia: NO BORDERS Festival 2020: Manu Chao e Mannarino in concerto a Chiusaforte (Udine) #noborders2020 #noborders -

Ultime Notizie dalla rete : Manu Chao Manu Chao in concerto in Italia ad agosto per il festival «No Borders» Corriere della Sera Manu Chao e Mannarino sono i due nuovi protagnisti del No Borders

Dopo il sorprendente Mystery Concert dello scorso anno, quello di Manu Chao al No Borders è un davvero un gradito ritorno, che cementifica il rapporto con un’autentica icona mondiale, punto di ...

NO BORDERS Festival 2020: Manu Chao e Mannarino in concerto a Chiusaforte (Udine)

Due artisti cittadini del mondo, due icone culturali, resi celebri per il loro impegno artistico e sociale: sono Manu Chao e Mannarino i due nuovi grandi protagonisti della 25° edizione storica del No ...

Dopo il sorprendente Mystery Concert dello scorso anno, quello di Manu Chao al No Borders è un davvero un gradito ritorno, che cementifica il rapporto con un’autentica icona mondiale, punto di ...Due artisti cittadini del mondo, due icone culturali, resi celebri per il loro impegno artistico e sociale: sono Manu Chao e Mannarino i due nuovi grandi protagonisti della 25° edizione storica del No ...