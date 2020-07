Liste, sede del comitato e team di esperti: si mette in moto la macchina elettorale di Caldoro (Di giovedì 16 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Con il decreto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che fissa ufficialmente data di elezioni, termini per la presentazione delle Liste e numero firme, si mette in moto la macchina elettorale di Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla guida della Regione Campania. La scelta del comitato elettorale dovrebbe ricadere sull’hotel Holiday Inn di Napoli, centro direzionale. Si lavora in queste ore al programma: Caldoro vorrebbe arruolare un team di esperti. Tra i nomi il leghista Aurelio Tommasetti, l’ex assessore (oggi con Fdi) Sergio Vetrella, Salvatore Varriale. Si continua a lavorare alle Liste. Sarebbero ... Leggi su anteprima24

Ci sono il verde e il rosso tra i colori del simbolo di Venezia Verde e Progressista, sintesi delle forze ambientaliste e di sinistra, che si è presentata mercoledì alla città nella sede mestrina di v ...

