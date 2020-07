Lazio, ridotta la squalifica a Patric da 4 a 3 giornate. Sale l’ammenda (Di giovedì 16 luglio 2020) Dopo le quattro giornate di squalifica per il morso a Donati nella gara contro il Lecce, la Corte d’Appello ha accolto il ricorso della Lazio riducendo la squalifica a Patric che sarà disponibile per Lazio-Cagliari. Questo il comunicato ufficiale: “La Corte Sportiva D’Appello presieduta da Piero Sandulli ha parzialmente accolto il ricorso della Lazio avverso la sanzione della squalifica per 4 giornate e l’ammenda di 10mila euro comminate al calciatore Gabarron Gil Patricio in seguito all’espulsione rimediata in occasione della gara di campionato con il Lecce dello scorso 7 luglio. La Corte ha rideterminato la sanzione nella squalifica di 3 giornate e ... Leggi su alfredopedulla

laziolibera : Lazio, ridotta la squalifica a Patric: tornerà contro il Cagliari - cristianobtweet : RT @iuiu87: Ridotta a tre giornate la squalifica di #patric che tornerà per l’impegno casalingo contro il #cagliari #lazio - sportli26181512 : #Lazio, ridotta la squalifica a Patric: tornerà contro il Cagliari: Accolto il ricorso della Corte Sportiva d’Appel… - iuiu87 : Ridotta a tre giornate la squalifica di #patric che tornerà per l’impegno casalingo contro il #cagliari #lazio - LazioChannel : Parzialmente accolto il #ricorso della #Lazio sulla squalifica di #Patric #16luglio #16Luglio2020 #SerieA… -