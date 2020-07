L'assessore di Zingaretti fa domanda per il concorso alla Asl (Di giovedì 16 luglio 2020) Ha paura della crisi sociale prevista per autunno? Sta per andarsene a fare il ministro Nicola Zingaretti e quindi finirà la pacchia in giunta regionale? Resta il fatto che l'assessore al welfare della regione Lazio, Alessandra Troncarelli, assiste se stessa e si preoccupa anzitutto del proprio futuro. È il Foglio a confermare la notizia che stava circolando da qualche ora che la Troncarelli ha fatto domanda per partecipare ad un concorso indetto dalla Asl di Viterbo: vuole fare l'assistente amministrativo. Il che oggettivamente impressiona. E ricorda la vicenda che provocò scandalo dei deputati ignoti che fecero domanda nei mesi scorsi per un concorso alla Camera e che sono rimasti sconosciuti. Ma quando la politica si ... Leggi su iltempo

SalvatoreMerlo : L’assessore regionale di Zingaretti, Alessandra Troncarelli, si è iscritta a un concorso (regionale) della Asl di v… - ilfoglio_it : Dalla Pisana al concorso per la Asl di Viterbo. La scelta improvvida di Alessandra Troncarelli, assessore al Welfar… - Max79863712 : RT @tempoweb: Prima il suo #welfare. L’assessore di #Zingaretti fa domanda per il concorso alla #Asl #Lazio #regione #16luglio https://t.c… - tempoweb : Prima il suo #welfare. L’assessore di #Zingaretti fa domanda per il concorso alla #Asl #Lazio #regione #16luglio… - CarlottaMiller_ : RT @ilfoglio_it: Dalla Pisana all'azienda sanitaria di Viterbo. La scelta improvvida dell'assessore al Welfare, Alessandra Troncarelli, tra… -

Ultime Notizie dalla rete : assessore Zingaretti L'assessore al Welfare di Zingaretti si iscrive a un concorso regionale della Asl Il Foglio Lazio, VIA LIBERA A COFINANZIAMENTO DI NOVE ACCORDI DI INNOVAZIONE PER 58 MILIONI DI INVESTIMENTI

Cofinanziati assieme al Ministero dello Sviluppo Economico, questi accordi, presentati da 15 distinti proponenti, porteranno imprese e strutture di ricerca a realizzare rilevanti interventi nel territ ...

L'assessore di Zingaretti fa domanda per il concorso alla Asl

Ha paura della crisi sociale prevista per autunno? Sta per andarsene a fare il ministro Nicola Zingaretti e quindi finirà la pacchia in giunta regionale? Resta il fatto che l’assessore al welfare ...

Cofinanziati assieme al Ministero dello Sviluppo Economico, questi accordi, presentati da 15 distinti proponenti, porteranno imprese e strutture di ricerca a realizzare rilevanti interventi nel territ ...Ha paura della crisi sociale prevista per autunno? Sta per andarsene a fare il ministro Nicola Zingaretti e quindi finirà la pacchia in giunta regionale? Resta il fatto che l’assessore al welfare ...