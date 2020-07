Lagarde: 'Bce acquista più Bond italiani grazie a programma Pepp' (Di giovedì 16 luglio 2020) La Bce ha acquistato più titoli pubblici italiani in base al 'principio di flessibilità che è una caratteristica centrale del nuovo programma pandemico Pepp'. Lo ha spiegato la presidente della Banca ... Leggi su tgcom24.mediaset

MediasetTgcom24 : Lagarde: 'Bce acquista più Bond italiani grazie a programma Pepp' #bce - fisco24_info : Bce: le misure di emergenza funzionano ma l’exit strategy sia molto graduale: La presidente Christine Lagarde ha di… - PAOLABRUNETTI7 : RT @mastrobradipo: #lagarde su recovery fund: nella mia esperienza a bruxelles spesso i negoziati prendono tempo ma la maggior parte dei le… - PAOLABRUNETTI7 : RT @mastrobradipo: #lagarde sul recovery fund pensiamo che arriverà e sarà mix di trasferimenti, prevalentemente, e crediti #bce - PAOLABRUNETTI7 : RT @mastrobradipo: rispetto alle solite esilaranti domande di qualche collega tedesco che ha bucato quindici anni di rivoluzione copernican… -

Ultime Notizie dalla rete : Lagarde Bce

3 punti aggiuntivi al pil dell'Eurozona entro la fine del 2022 e 0,8% punti di inflazione nello stesso arco di tempo. Lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde in conferenza stampa a ...«Siamo a buon punto». La Banca centrale europea ha colto gli obiettivi che si era posta in questa prima fase di contrasto con gli effetti della pandemia e del lockdown. Non tutto è tornato alla situaz ...