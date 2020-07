La Camera approva il rifinanziamento della missione in Libia. 23 no dalla maggioranza (Di giovedì 16 luglio 2020) La Camera ha approvato - con il sì del centrodestra, ma con vari no della maggioranza - la risoluzione sulle missioni internazionali. A causa delle divisioni interne sugli interventi in Libia, il testo è stato votato per parti separate: la prima votazione, che ha escluso il capitolo del finanziamento alla missione in Libia, ha ottenuto 453 sì, nessuno voto contrario e 9 astenuti. La seconda votazione, relativa agli interventi sulla Libia, ha registrato 401 sì, 23 no e un’astensione.I 23 contrari hanno firmato un manifesto con cui spiegano perché l’italia non deve più sostenere la guardia costiera libica.Preclusa integralmente la votazione sulla risoluzione LeU, contraria appunto agli interventi in ... Leggi su huffingtonpost

Montecitorio : 266 voti favorevoli, 205 contrari. La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro… - Montecitorio : 257 voti favorevoli, 199 contrari. La Camera approva definitivamente il #DecretoRiaperture. Il testo prevede ulteri… - Montecitorio : 318 voti favorevoli, 231 contrari. La Camera approva la questione di fiducia sul #DecretoRilancio #OpenCamera - HuffPostItalia : La Camera approva il rifinanziamento della missione in Libia. 23 no dalla maggioranza - GambLuca : RT @PaoloPezzati: La #Camera approva le #MissioniInternazionali con 453 voti favorevoli e 9 astenuti Su scheda 22 (supporto alla Guardia… -

Difesa: Camera approva risoluzione su missioni internazionali

Roma, 16 lug 11:12 - (Agenzia Nova) - L'Aula della Camera ha approvato, anche con il sì del centrodestra, la risoluzione di maggioranza sulle missioni internazionali all'estero con 453 voti favorevoli ...

