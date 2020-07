Kledi Kadiu a “C’è tempo per” ha raccontato un retroscena sulla sua carriera (Di giovedì 16 luglio 2020) Kledi Kadiu, si racconta a “C’è tempo per” parla di Maria De Filippi e l’inizio della sua carriera Kledi Kadiu durante l’intervista a “C’è tempo per” ha raccontato qualche dettaglio che non tutti conoscono e che ha a che fare con l’inizio della sua carriera. Tutto è partito nel 1999 mentre ballando con Raffaella Brescia per le prove di Buona Domenica, Maria De Filippi lo vide e gli propose di improvvisare qualche passo e movimento di danza. Così lo volle a C’è posta per te, da allora i rapporti con lei sono ottimi. Della donna dice che è una persona molto determinata, sa quello che vuole e in qualsiasi modo riesce sempre a raggiungere i ... Leggi su kontrokultura

