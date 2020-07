Intesa, l’Antistrust autorizza la fusione con Ubi a condizione che ceda “oltre 500 sportelli” (Di giovedì 16 luglio 2020) L’Antitrust ha autorizzato l’acquisizione del controllo di Ubi Banca da parte di Intesa Sanpaolo. Il 6 luglio scorso è partita l’Offerta pubblica di scambio di azioni che terminerà il prossimo 28 luglio. L’Autorità ha dato il via libera all’operazione di concentrazione e ha imposto a Cà de Sass alcune condizioni: “Misure di carattere strutturale per risolvere le preoccupazioni emerse in corso d’istruttoria riguardo ai possibili effetti anticoncorrenziali” derivanti dalla fusione. In particolare, Intesa Sanpaolo dovrà cedere oltre 500 sportelli bancari, numero “ben superiore a quanto offerto originariamente”. L’Antitrust accoglie quindi la proposta di Intesa, che dopo la prima valutazione negativa aveva ... Leggi su ilfattoquotidiano

